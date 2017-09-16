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16 Eylül 2017 02:25

Konya’da Narko-Sokak 3 Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aralarında 81 ilde eş zamanlı olarak Narko-Sokak-3 Uygulaması Konya’da da gerçekleştirildi.

Konya’da Narko-Sokak 3 Uygulaması

16 Eylül 2017 02:25


Konya’nın Beyşehir ilçesindeki uygulama, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirildi.Yurt genelinde saat 16.00-22.30 arasında yapılan uygulamaya Beyşehir ilçesinde 16 ekipten oluşan 40 personel katıldı. Narkotik köpeği Oscar’ın da katıldığı uygulamada 225 şahıs sorgulanırken, 130 araç incelendi, 8 araç trafikten men edildi. 12 bin liralık cezai işlemin yapıldığı uygulamada, 14 yaşında araç kullandığı tespit edilen bir çocuk da polis ekiplerince yakalandı. Aracın teslim edildiği babaya bin 763 liralık cezai işlem uygulandı. Bir araçta yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, sürücüsüne işlem yapıldı. Bu arada, trafik ekiplerinin alkol uygulamasında ise durdurduğu bir araçtan inen sürücü uzun süre alkolmetreye üflemeye ikna olmadı. Ehliyetinin olmadığını beyan eden ve sadece 3 bira içtiğini ileri süren sürücü B.Ç., alkolmetreye üflememesi halinde 2 bin liralık cezanın uygulanacağının beyan edilmesi üzerine ikna olarak alkolmetreye üfledi. Yapılan ölçümde 160 promil alkol tespit edilen sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında toplam 7 kez işlem yapıldığı, sürücü belgesine ise 2018 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.


Alkollü araç kullanmaktan 8’inci kez işlem yapılan sürücü ile aracın sahibi olan oğluna toplam 5 bin 289 liralık ceza uygulanırken, B.Ç. yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü, aracı ise sahibi olan oğluna teslim edildi. Gazetecilerin kamera ışığından rahatsız olan ve çekim yapmasına tepki gösteren sürücü ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.




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