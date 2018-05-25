Konya’da Necip Fazıl Kısakürek kitaplarıyla ve mısralarıyla anıldı

ölüm yıl dönümünde Necip Fazıl Kısakürek kitapları ve mısralarıyla anıldı.

Büyükşehir Belediyesi İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen anma programında, katılımcılara Kısakürek’i anma belgeseli izletildi. Programın ardından katılımcılar, açılmış olan Necip Fazıl Kısakürek kitapları ve Büyük Doğu dergi kitapları sergisini gezdi.

Anma programında konuşan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Türkiye’nin son yüzyıldaki siyaset ve kültür hayatına fikirleriyle damga vuran üstad Necip fazıl Kısakürek’i vefat yıldönümünde rahmetle anıyorum. ’Beni de Allah ve Resul aşkının yanık bir örneği ve ardından bir takım sesler bırakmış divanesi olarak arada bir hatırlayınız’ diyor üstadımız. Bugün 25 Mayıs biz üstadı bu vesile ile bir kez hatırlamayı öncelikli tuttuk. Yayınladığı Büyük Doğu dergisi ve kitaplarıyla Türkiye’de ki Müslümanların imanla aksiyonu buluşturmasında öncülük yaparak büyük emek sarf eden üstad aramızdan tam 35 yıl önce bugün ayrılmıştı. Yakın tarihimizde üzerinde en çok yazılıp çizilen isimlerin başında gelen Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinin yanı sıra denemeden, tiyatroya, biyografiden, anıya birçok türde kaleme aldığı eserlerle edebiyat ve düşünce dünyamızda çığır açan bir fikir ve aksiyon adamı olarak nesillerin üstadı oldu. Çilelerle dolu 40 yıllık mücadelenin sonucu olarak 600 sayılı büyük doğu koleksiyonu onun adıyla özdeşleşmiş en büyük eseri oldu.100 den fazla kitap hakkında yazılmış eserler doktora çalışmaları inceleme eserleri ve binlerce makale onun fikirlerinin hep izini taşımıştır. Merhum üstadımız şiirliğinin, şairliğinin yanı sıra Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin kültür edebiyat ve fikir hayatına yön vermiş büyük bir dava fikir adeta abidevi insanıdır. 25 Mayıs 1980 de Türk edebiyat vakfı tarafından sultanı şuhera şairlerin sultanı ilan edildi. Evet üstad necip fazıl şairdir ve şairler sultanıdır. Onun bütün eserleri imanın ya arayışı ya hasreti yada yücelişi ve takdir edilişidir daha doğrusu onun şairliği iman içindir. Üstad kendi ifadesinde bunu şöyle açıklar biz şiiri iman için bilmişiz ve bu mihrak bilgiyi geçtiği bin bir yol ağzı olarak kabul ederiz. Şiirler siyasete sosyal sorgulamadan ekonomik sistematiğe kadar düşüncesini yoran ve halk çareleri arayan bir mütefekkirdir" dedi.

"Üstad Necip Fazılın en temel kaygısı gençlikti"

"Necip Fazılın en temel kaygısı gençlerdi, gençlikti" diyen Yarar, "Eserlerinde görüleceği gibi bu gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik olmalıdır.Maya tutması için 30 küsür yıldır yırtındığı kıvrandığı zindanlarda çürüdüğü ama bugün onun emeğini verdiği gençliğin Türkiye’nin yönetiminde olmasını görmeyi cenabı hak takdir etseydi yakınen tanıyanlar var salonumuzda inanın çok mutlu olurdu, şükrederdi alnını secde makamına çiviler dikendi ifadesiyle" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek’in mısralarına yer veren Yarar, "Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak haykırsam kollarımı makas gibi açarak durun, durun bir dünya iniyor tepemizden çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden değerli konuklar üstadımız sanki 40 sene önce Türkiye’nin bugünkü kuşatılmasını anlayarak bu dizeleri ifade ettiğini anlamakta hiç zorlanmıyoruz bizler millet ümmet ve insanlık olarak tepemize inen bu gök kubbeyi daha fazla görmezlikten gelemeyiz inancına sahibiz, fet fet üzerimize düşeni yaptığımızda insanlık olarak bu sıkıntıları aşacağımız muhakkaktır" şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, protokol üyeleri ve davetlilerle öğrenciler katıldı.