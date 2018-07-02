Konya’da nefes kesen askeri tatbikat

Tatbikatta sınır ötesinde teröristlerin karakola düzenlediği baskında F-16 savaş uçaklarından atılan bombalar ve Atak helikopterlerinin ateşi ile teröristler etkisiz hale getirildi. Karakoldaki yaralı askerler ve düşen savaş uçağı pilot da kurtarıldı.

Konya Atış Sahasında düzenlenen basın gününde 3. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Hava Pilot Albay Mete Kuş tatbikat hakkında bilgi verdi. Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikatta harekat ortamında müşterek personel kurtarma usullerinin denenerek geliştirilirken, komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesinin hedeflendiğini kaydeden Albay Mete Kuş, birleşik harekat kapsamında, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevlerin tatbikat senaryolarına dahil edilerek icra edildiğini söyledi.

Nefes kesen tatbikat

Tatbikatta senaryo gereği, sınır ötesinde ileri gözetleme noktası bir karakol baskına uğradığını bildirdi. Sınır geçme yetkisi alınarak, karakola hangi noktalardan ateş edildiği tespit edildi. F-16 savaş uçakları tarafından yakın hava desteği verilerek ateş edilen noktalara bomba atılarak vuruldu. Karakola sızma olduğu bilgisinin gelmesi üzerine Türk yapımı Aselsan lazer işaretleme cihazı ile işaretleme yapılmasının ardından F-16 savaş uçağından atışlar yapıldı. Karakolda ağır yaralanan 2 askeri personelin alınması için önce Atak helikopteri ile atışlar yapılarak bölge baskı altına alınırken diğer helikopterden inen askerler yaralı askerleri kurtardı. Bu arada harekat sırasında teknik arıza nedeniyle düşen F-16 savaş uçağının pilotu da helikopter yardımıyla yere inen personel tarafından sedyeye alınarak kurtarıldı. Tatbikatın sonunda uçaktan atlayan paraşütçü askerler katılımcı ülkelerin bayraklarını açarak yere indi. F-16 uçakları da alçak uçuş yaparak katılımcıları selamladı.

Tatbikatı 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile katılımcı ülkelerden üst düzey askeri personel de takip etti.

Tatbikatın amacı

Uluslararası Anadolu Ankası-2018 Tatbikatında amacın; personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında ’Personel Kurtarma Görev Kuvveti’ unsuları ile çalışabilirliğini (jet, komuta kontrol uçağı ve helikopter pilotları) denemek, ’Hayatta Kalma ve Kaçma Kurtulma’ usullerini geliştirmek, uçucuların eğitim seviyelerini artırmak, birleşik harekat kapsamında yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevleri tatbikat senaryolarına dahil ederek planlamak ve icra etmek, diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve işbirliği alanlarını belirlemek olduğu bildirildi.

Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Awacs uçağı, 4 F-16 savaş uçağı, 4 helikopter, 2 nakliye uçağı ve 4 tim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 taarruz ve 1 genel maksat helikopteri ile 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2 tim, Genelkurmay Özel Kuvvet Komutanlığı bir helikopter ve 6 personelden oluşan yarım tim, Azerbaycan tim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir Cougar tipi helikopter ve 1 tim, Suudi Arabistan 2 Cougar helikopter, 2 tim ile katıldı.

Uluslararası Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı 6 Temmuz’da sona erecek.