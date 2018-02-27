Konya’da öğrencilere Mevlana anlatıldı

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Selçuk Üniversitesindeki programda öğrencilere Mevlana ve Mevlana’nın hoşgörüsü anlatılırken, düzenlenen sema töreni de ilgiyle izlendi.

Programa katılan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Acar, Hazreti Mevlana’nın felsefesinin öğrencilere anlatılmasının önemli olduğunu söyleyerek, "Konya Sanayi Odamız bünyesinde bulunan AB Bilgi Merkezimiz, yıl içerisinde yapacağı kültürel etkinliklerin ilkini Mevlana söyleşisi ile gerçekleştiriyor. Farklı illerden gelip burada öğrenim hayatını sürdüren öğrenci arkadaşlarımıza, felsefesi dünyaya yayılmış, hoşgörü ve sevgi deyince ilk akla gelen ve Konya’yla özdeşleşmiş olan Hz. Mevlana’nın anlatılacak olması da ayrı bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Türkiye’nin tarihi bir dönemden geçtiğinin de altını çizen Acar, “Ülkemiz tarih boyunca çeşitli iç ve dış tehditlere maruz kaldı, bugün de durum farklı değil. Bu tehditlere karşı her zaman uyanık ve dik durmamız gerekiyor. Bunu başarmanın yolu da daha çok okuyup, daha çok çalışarak bilgi üretmekten ve bu bilgiyi sanayiye kazandırmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Sorunlar diyalogla, konuşarak çözülür”

Programa katılan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut da, Hz. Mevlana’nın ve Mevleviliğin iyi okunması ve doğru anlaşılması gerektiğini belirtti. Kendi yazdığı şiirler ve Yunus Emre ile Hz. Mevlana’nın şiirlerinden de örnekler veren Karabulut, hem Yunus Emre’nin hem de Hz. Mevlana’nın sadece hak için sanat yaptıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon da, ’Kültürel Miras, Bir Kültür İletişim Yolculuğu’ başlıklı sunum gerçekleştirdi. Hz. Mevlana’nın kültürel diplomasi karakterine sahip olduğunu söyleyen Orhon, "Bence dünyaya bir isim verecek olsak bu diyalog olmalıydı. Çünkü konuşmadan hiçbir şey olmuyor. Her şey diyalogla sağlanacak" dedi.

Konuşmaların ardından sema törenine geçildi. Tören, salonda bulunan öğrenciler tarafından da ilgiyle izlendi.