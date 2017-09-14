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14 Eylül 2017 14:29

Konya’da öğrencileri taşıma güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Konya’da okulların açılacak olması dolayısıyla çocukların servis araçlarında daha güvenli bir şekilde taşınması için ilgililerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Konya’da öğrencileri taşıma güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

14 Eylül 2017 14:29


Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya, İl Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme İl Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası, Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanlığı temsilcileri ve bu odalara bağlı okul servis araçlarını kullanacak olan şoförler, seçilecek öğrenci temsilcileri, servis araçlarıyla öğrencileri taşınan beş okul müdürü ve okul aile birliği temsilcileri katıldı. Toplantıda, okul bahçesinde çocukların servis araçlarına daha huzur ve güven içinde binmeleri ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak, daha güvenli bir okul yolu oluşturmak için trafik güvenliğini artırıcı önlemlerin belirlenmesi, alınan kararlara ilişkin denetim yapılması ve tüm önlemlerin sürdürülebilir bir şekilde planlanması ve uygulaması konuşuldu.




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