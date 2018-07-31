Konya’da ölümle sonuçlanan gürültü kavgası kamerada

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda çalışan Mehmet Ç., öğle saatlerinde sokak üzerinden sürekli motosikletiyle geçen şahısları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Motosikletli şahıslar, kendilerini uyaran restoran çalışanıyla kısa bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Daha sonra restorana ellerinde sopa ve bir çuvalla yaya olarak gelen 3 kişi, çalışanlara saldırmaya başladı. Restoran çalışanlarının da sopalarla karşılık vermesiyle büyüyen kavga dışarıya taştı. Bu sırada şahıslardan biri, beraberinde çuval içerisinde getirdiği pompalı tüfeği çıkararak rastgele ateş etmeye başladı. Kavga sonrası şüpheliler kaçarken açılan ateş sonucu restoran sahibi Musa Yıldız (40) ve çalışanlar Ahmet A., Umut A., Süleyman K. ve Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ve taksiyle Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan restoran sahibi Musa Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olayın ardından çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüpheli K.Y., babası Erol A. ve arkadaşı Bekir S.’nin ellerinde sopalarla iş yerine geldiği görülüyor. Daha sonra K.Y.’nin elindeki sopayla sırtı dönük bir garsona sopayla saldırdıktan sonra kavganın büyüdüğü görülüyor. Tartışmanın ardından grubun yürüdüğü ve şüphelinin çuvalın içindeki tüfeği çıkartıp ateş açtığı ve Musa Yıldız’ın da yere yığıldığı görülüyor.

Şüphelilerden Erol A. ile oğlu K.Y. ve Bekir S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.