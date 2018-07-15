Konya’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli Mahallesi İncirlik mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait bir itfaiye aracının yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme tankeri ve arazözleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde bölgeye gelerek alevler içerisinde yanan ağaçlara müdahale etti. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile bölgedeki ormanlık alanı tamamen sarmadan ve yakınında bulunan bir bahçedeki barakaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın söndürme ekipleri, bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında bölgedeki bazı ardıç ağaçları ile makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve orman ekipleri çalışma başlattı.