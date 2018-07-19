Konya’da ormanlık alana sıçrayan yangın

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’in Avdancık Mahallesi Divane Kırı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bölgedeki buğday ekili arazilerde etkisini gösteren yangın daha sonra yanı başındaki ardıç ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana da sıçradı. Bölgedeki ekin sahiplerinin gökyüzünde yükselen dumanları görüp yangın ihbarında bulunması üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye araçlarının yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünden de yangın söndürme arazözleri ile Beyşehir Belediyesi’nden de çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekili alanların sahipleri ile köylüler de traktörlerle söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın bir süre sonra ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, bölgede 7-8 kişiye ait ekili alanda henüz hasat edilmemiş olan ekinlerin ve ormanlık alandaki bazı ağaçların yandığı, zarar tespit çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Yangında ekili alanları yanan vatandaşlar da büyük üzüntü yaşarken, bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini belirtti.

Avdancık Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözeller, yangında 7-8 kişiye ait ekili alandaki biçilmemiş buğdayın yandığını belirtirken, “En verimli arazilerimizdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Makbule Kocaer, “Yangını dumanı görerek fark ettik. Burada yanan yerler arasında ağabeyimin, akrabalarımın ve komşularımın da yeri var. Emeklerimiz gitti, çoluğa çocuğa ne yedireceğiz artık” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yangında arazisinin zarar gördüğünü belirten İbrahim Çelik de, çok miktarda ekili alanın yangın sonucu kül olduğunu belirtti.