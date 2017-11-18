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18 Kasım 2017 18:34

Konya’da otomobil devrildi: 1 ölü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya’da otomobil devrildi: 1 ölü

18 Kasım 2017 18:34


Kaza, Beyşehir-Akseki karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Huğlu Mahallesi yönüne seyir halinde olan Fadime Uyar’ın (37) kullandığı 42 DZ 575 plakalı otomobil, Huğlu yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Devrilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan Fadime Uyar, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uyar’ın Konya’daki bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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