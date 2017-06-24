Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 01:22

Konya’da otomobil kum yığınına çarptı: 6 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda seyir halindeki otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i ağır 6 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil kum yığınına çarptı: 6 yaralı

24 Haziran 2017 01:22


Kaza, gece saatlerinde Seydişehir-Bozkır karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. (32) idaresindeki 42 K 4194 plakalı otomobil, yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda seyir halindeyken kum yığına çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden B.G. (9), Şerife G. (19), Fatma G. (19), Ayşe G. (40) ve Murat G. (41) ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Hasan G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yola savrulan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:03
  • İkindi :16:57
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!