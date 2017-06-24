Konya’da otomobil kum yığınına çarptı: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir-Bozkır karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. (32) idaresindeki 42 K 4194 plakalı otomobil, yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda seyir halindeyken kum yığına çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden B.G. (9), Şerife G. (19), Fatma G. (19), Ayşe G. (40) ve Murat G. (41) ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Hasan G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yola savrulan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.