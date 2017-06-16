Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 33 kilometresi Kozlu Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Akıncı (41) yönetimindeki 42 BS 016 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Adem Akıncı ve araç içerisinde bulunan Nurettin K. (38)ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslar ile yaralı sürücü Adem Akıncı Seydişehir Devlet Hastanesine, Nurettin K. ise Konya’ya sevk edildi. Otomobil sürücüsü Adem Akıncı, ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.