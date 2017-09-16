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16 Eylül 2017 13:20

Konya’da otomobilinin kaportasında Hint Gölet Balıkçıl kuş bulundu

Çorum’dan Konya’nın Ereğli ilçesine gelen bir kişi, otomobilin kaportasında Türkiye’de nadir görülen ve dünyada nesli tükenmekte olan Hint Gölet Balıkçı kuşu (İndian Pond Heron) buldu.

Konya’da otomobilinin kaportasında Hint Gölet Balıkçıl kuş bulundu

16 Eylül 2017 13:20


Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan Ereğli ilçesine giden Nazif Sarıyıldız, otomobilin kaportasından gelen sesler üzerine aracını inceledi. Yaptığı kontrolde kaportada değişik bir kuş gören Nazif Sarıyıldız, internet üzerinde yaptığı araştırmada kuşun, Türkiye’de nadir görülen ve dünyada nesli tükenmekte olan Hint Gölet Balıkçı kuşu (İndian Pond Heron) olduğunu öğrendi. Nazif Sarıyıldız, kısa boynu, uzun gagasıyla dikkat çeken ve yavru olduğu tahmin edilen kuşu, kutu içerisine koyduktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürerek teslim etti.




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