Konya'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Yeni Erenler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. yönetimindeki 42 BKZ 76 plakalı otomobil, Ahmet Ş.‘nin kullandığı 34 TE 5793 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 34 TE 5793 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emre (14), Mehmet (41) ve Hanım G. (18) yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası büyük çapta hasar gören araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.