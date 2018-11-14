Konya'da park halindeki otomobil kundaklandı

Konya'da park halindeki otomobil içerisine yanıcı madde atılarak kundaklandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi İskender Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram S.'ye ait olduğu öğrenilen 42 VU 296 plakalı otomobilin yandığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti ve yangını söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın kapısının dışarıdan açılarak yanıcı bir madde atılıp ateşe verildiği belirlendi. Araç sahibi Bayram S, “Komşular eve geldi, araban yanıyor dediler. Çıktım baktım, üstten başlamış alevler... Arabanın yanına geldiğimde arka kapısı da açıktı. Kundaklamadan şüpheleniyorum” dedi.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.