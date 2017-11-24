Konya’da Payitaht Müzesi’nin temeli atıldı

Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndaki temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın tarihi ve kültürel hayatı açısından çok önemli bir eseri hayata geçireceklerini belirterek, Konya merkezde Mevlana Kültür Vadisi Projesi çerçevesinde Meram Hızlı Tren Garından Mevlana Kültür Merkezi’ne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Selçuklular adına modern müze anlamındaki ilk müze olacak”

Payitaht Müzesi’ni hayata geçirmenin kolay olmadığını anlatan Başkan Akyürek, “Şu anda kazılmış olan alan tarihi dokunun bulunduğu alan tarihçilerin ifadesine göre Selçuklu ecdadımız döneminde şifahane olarak faaliyet gösteren alan. Burada ortaya çıkan temeli koruyarak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Payitaht Müzesi Selçuklular adına yapılan Konya’mızda modern müze anlamındaki ilk müze olacak. Bodrum kattaki tarihi şifahanenin temelleri muhafaza edilecek ve orada gezilebilecek bir alan hayata geçecek. Müzenin giriş katında da Miryokefalon Savaşı’nın hologram sistemiyle anlatıldığı bir galeri bulunacak. Anadolu’nun vatan yapılma mücadelesinde nice fedakarlıklar yapıldığını, nice şehitler verildiğini, kahraman ecdadımızın hangi mücadelelerle bize bu vatanı miras bıraktığını anlatmak bizlerin sorumluluğu. Böylece vatanımızın, milletimizin kıymetini yeni nesiller daha iyi anlayacak” ifadelerini kullandı.

"Meydan daha büyük kalabalıklara hitap edecek"

Yeni nesillerin Anadolu’yu bize vatan yapan Selçuklu ecdadımızı yeteri kadar tanımadığını belirten Başkan Akyürek, “O Sultanlar ki gaza duygusuyla, cihat duygusuyla bir ömür boyu at üstünde mücadele ettiler. Selçuklu ecdadımızı tanımak boynumuzun borcudur. Bu amaçla bu müzeyi hayata geçiriyoruz. İlçe belediyelerimizle birlikte Türkiye’mizin ecdat mirası tarihi ve kültürel mekanlarını gençlerimize öğretmeden onların eğitim ve öğretim hayatının bitmesini istemiyoruz. Müzenin bitmesiyle birlikte meydanın genişlemesi ve meydanın yeniden tanımlanmasını sağlanmış olacak. Meydan daha büyük kalabalıklara hitap eder şekle gelecek” dedi.

"Konya’nın tarihi mirasına hep birlikte sahip çıkmalıyız"

Konya için canla başla çalışmaya devam ettiklerine vurgu yapan Başkan Akyürek, “Konya misyonu olan bir şehir. Konya payitaht şehir. Konya kurucu şehir. Konya’nın bu özelliklerini daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Bir başkent daima başkenttir. Bu sözü asla unutmamalıyız. Konya’da yaşayan insanlar olarak bir bütün olarak Konya’nın bu tarihi mirasına hep birlikte sahip çıkmalıyız. Medeniyetlerin beşiği olan bu topraklarda 21. yüzyılda bu mirasın temsilcileri olarak bir bilgeliği üzerimizde taşımalıyız. Bu açıdan şehrimizle ilgili sosyal, kültürel, fiziki çalışmalarımız artarak devam edecek. Bütün çalışmalarımızın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefte 2023, 2053 ve 2071 hedefine uygun olarak devam ediyor. Bu çalışmaların hepsi büyük Türkiye yürüyüşünün bir parçasıdır. Bu yapılan çalışmaların tamamı aynı zamanda lider ülke yolculuğunda yola döşenen taşlardır” sözlerini kullandı.

"Konya’nın cazibesini artırabilemek çok önemli"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, projede emeği olan herkese teşekkür ederek, “Konya cazibesini artırabilmek çok önemliydi. Bu amaçla Konya’ya birçok eser kazandırıldı. Biz Türkiye’de yatırımları hiç aksatmadan bir yandan ekonomide çarkları çevirmeye bir yandan bu tür güzelliklere yerel yönetimlerimiz ve AK Parti hükümetleri olarak imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya’yı geleceğe taşımak bu şehirde yaşayan herkesin görevi olduğunu belirterek, “Şehri güzelleştirmek adına değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, merkez ilçe belediye başkanlarımız gayret içindeler. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve tüm çalışma ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu. Konya Valisi Yakup Canbolat da, “Konya, Selçuklu Devletine başkentlik yapan bir il olmasının ötesinde bu coğrafyada bizim varoluşumuzun, büyümemizin yegane sebebi olan ildir. Bu ilde böyle kıymetli bir eseri hayata geçirme konusunda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Payitaht Müzesinin temelini atan butona birlikte bastı. Programa 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, il müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Toplam inşaat alanı 5 bin metrekare olacak Payitaht Müzesi 11.2 milyon liraya mal olacak ve 2018 yılı içinde tamamlanacak.