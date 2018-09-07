Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 10:49

Konya’da PKK propagandası yapan 7 zanlı gözaltına alındı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 7 şahıs gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

Konya’da PKK propagandası yapan 7 zanlı gözaltına alındı

07 Eylül 2018 10:49


Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yeniceoba Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aralarında bir kadının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital doküman ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerin ardından Cihanbeyli Adliyesine sevk edilen şahıslardan H.H.U., D.G., S.Y., D.E. ve E.T. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Mustafa D. ve T.G. tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. T.G. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Mustafa D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç