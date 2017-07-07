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07 Temmuz 2017 11:27

Konya’da PKK ve DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da terör örgütü PKK ve DEAŞ’ın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan ve üye oldukları ileri sürülen 9 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Konya’da PKK ve DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

07 Temmuz 2017 11:27


Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan takibin ardından sosyal medya üzerinden örgüt propagandası ve terör örgütüne üye olduğu iddia edilen 9 kişinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 5 kişi, DEAŞ üyesi olduğu ve örgüte lojistik destek sağladığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.




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