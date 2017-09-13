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13 Eylül 2017 10:25

Konya’da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Konya’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Konya’da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

13 Eylül 2017 10:25


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve örgütün şehir yapılanması KCK’ya yönelik 17 adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Baskınlar sırasında adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.




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