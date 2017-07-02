Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 13:45

Konya’da polisten eğlence mekanlarında uygulama

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar ilçesinde çok sayıda ekip ve polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Konya’da polisten eğlence mekanlarında uygulama

02 Temmuz 2017 13:45


Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 17 sivil, 2 resmi ekip ile birlikte toplam 86 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan planlı operasyonda, 3 eğlence mekanında aramalar yapıldı ve kontroller gerçekleştirildi. içkili lokanta ruhsatı olAN ancak dekolte kıyafetli kadınların iş yerlerinde müşterileri eğlendirme maksatlı bulunduğu belirlenen iş yerlerinde 23 Türk vatandaşı, 2 Özbekistan uyruklu, 2 Azerbaycan uyruklu kadının olduğu tespit edildi. Konu ile alakalı tutanak tanzim edildi. Yabancı uyruklu 4 kadın ise İl Göç Müdürlüğüne gönderilmek üzere Karapınar Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.


İş yerleri ve otoparklarında bulunan araçlarda yapılan aramalarda ise, biri pompalı olmak üzere 2 adet tüfek, 1 adet tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirilirken, silahların sahibi olan 3 kişi adli işlem yapılmak üzere Karapınar Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. Denetimlerde bir iş yerinde 4 şahsa sigara içmekten gerekli idari para cezaları yazılırken, iş yeri hakkında da tutanak tanzim edildi. Üç ayrı eğlence mekanında toplam 224 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı denetimlerde aranan şahıslara rastlanmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:05
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!