Konya’da polisten eğlence mekanlarında uygulama

Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 17 sivil, 2 resmi ekip ile birlikte toplam 86 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan planlı operasyonda, 3 eğlence mekanında aramalar yapıldı ve kontroller gerçekleştirildi. içkili lokanta ruhsatı olAN ancak dekolte kıyafetli kadınların iş yerlerinde müşterileri eğlendirme maksatlı bulunduğu belirlenen iş yerlerinde 23 Türk vatandaşı, 2 Özbekistan uyruklu, 2 Azerbaycan uyruklu kadının olduğu tespit edildi. Konu ile alakalı tutanak tanzim edildi. Yabancı uyruklu 4 kadın ise İl Göç Müdürlüğüne gönderilmek üzere Karapınar Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

İş yerleri ve otoparklarında bulunan araçlarda yapılan aramalarda ise, biri pompalı olmak üzere 2 adet tüfek, 1 adet tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirilirken, silahların sahibi olan 3 kişi adli işlem yapılmak üzere Karapınar Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. Denetimlerde bir iş yerinde 4 şahsa sigara içmekten gerekli idari para cezaları yazılırken, iş yeri hakkında da tutanak tanzim edildi. Üç ayrı eğlence mekanında toplam 224 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı denetimlerde aranan şahıslara rastlanmadı.