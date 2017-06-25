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25 Haziran 2017 08:47

Konya’da Ramazan Bayramı

Konya’da, binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı’nı doldurarak bayram namazı kıldı.

Konya’da Ramazan Bayramı

25 Haziran 2017 08:47


Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen Konyalılar, diğer senelerde olduğu gibi bu senede Mevlana Meydanı’nda bir araya geldi. Sabah 06.13’de kılınan namaz için meydanı dolduran binlerce kişi verilen vaazı dinledikten sonra saf tutarak bayram namazını kıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek vatandaşlarla birlikte bayram namazını idrak etti. Bayram namazının vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Vatandaşlarla bayramlaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Bayramı bir tatil gibi değil, bayramın ruhuna uygun olarak kutlayalım. Barış içerisinde huzur içerisinde büyüklerimize ve yakınlarımıza sılahi rahimler, fakir fukaranın gözetilmesiyle ruhuna uygun bir şekilde idrak edeceğimizi umuyorum. Başta Konyamız ülkemiz alemi İslam’ın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise ”Konyamız’da güzel bir Ramazan-ı şerif idrak ederek bayrama ulaştık. Mevlana Meydanı’nda binlerce kardeşimizle Bayram namazını kıldık. Huzurlu bir ramazan geçirdik inşallah huzurlu bir bayram yaşarız. Bayramda işlerin aksamaması için; kamu görevlileri, belediye görevlileri nöbet sürdürerek görevdeler. Gerek toplu ulaşım gerek temizlik gerek mezarlık bir çok hizmet aksamadan devam ediyor. Konyamız için daha güzel günler daha huzurlu bayramlar diliyoruz” diyerek konuştu.


Öte yandan meydana gelen vatandaşlar ise huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirilmesi temennisinde bulundu.


Kılınan bayram namazının ardından cemaate şeker dağıtılarak bayramlaşıldı.




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