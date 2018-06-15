Konya’da Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen Konyalılar, geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de Mevlana Meydanında bir araya geldi. Saat 06.11’de meydanı dolduran binlerce kişi verilen vaazı dinledikten sonra saf tutarak bayram namazını kıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı. Kılınan bayram namazı sonrası vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Bayram namazının ardından cemaate şeker dağıtıldı.