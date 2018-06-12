Konya’da sağanak yağmur sele dönüştü

Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur ve dolu bir süre sonra sele dönüştü. Yoğun yağmur suları sonrası şehir merkezindeki bazı alt geçitler sular altında kaldı. Merkez Meram ilçesinde bazı araçların ise sel suları nedeniyle sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yağış sonrası suyla dolan alt geçide giren bir belediye otobüsünün içine su aldığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün içine suların girdiği ve vatandaşların koltuklarda oturduğu görülüyor.