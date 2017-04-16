Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 16:00

Konya’da sağlık ya da fiziki engeli olan vatandaşlara oy kullanma hizmeti

Konya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, sağlığı ya da fiziki engeli olan vatandaşları ambulanslar ve sağlık hizmeti araçlarıyla oy kullanacakları sandık başına götürdü.

Konya’da sağlık ya da fiziki engeli olan vatandaşlara oy kullanma hizmeti

16 Nisan 2017 16:00


Konya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, anayasa değişikliği halk oylamasında sağlık ya da fiziki engeli olan hastaları oy kullanmak için okullara taşıdı. Uygulama kapsamında yürüme engeli olan 65 yaşındaki Mevlüt Çelik, sağlık ekiplerince Zeki Altındağ İlkokulunda oy kullanmaya getirildi. Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Mevlüt Çelik, "Devletten Allah razı olsun. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik, onun için memnunuz. 2003’ten önce iyi kötü geliyor ağır ağır çıkabiliyordum o zamanlar, sonradan iyice ağırlaşınca 2003’ten beri gelmiyordum. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve tüm bakanlıklardan Allah razı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
19
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:22
  • Güneş :06:05
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:43
  • Akşam :19:35
  • Yatsı :21:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!