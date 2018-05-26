Konya’da sahurda açılan ateş sonucu iki araç zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bir alış veriş merkezinin bulunduğu arka sokağında saat 02.00 sıralarında yükselen silah sesleri, çevresinde oturan vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Silah sesleri üzerine evlerinden sokağa çıkan vatandaşlar, araçlarına saçma isabet ettiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokak üzerinde yaptığı incelemede yolda 4 adet boş kartuş saptadı. Silah seslerinin bir av tüfeğinden açılan ateş sonucu çıkmış olduğunu belirleyen polis, park halindeki 2 otomobilde zarar gördüğünü belirledi. Vatandaşların 5 el silah sesi duyduklarını, bir otomobilden ateş açıldığını daha sonra aracın hızla uzaklaştığı bilgisi üzerine polis, bölgede çalışma başlattı.