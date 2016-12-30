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30 Aralık 2016 14:49

Konya’da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar

Konya’da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar

30 Aralık 2016 14:49

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Yalnız Değilsiniz Türkiye’nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması" projesinde Konya’da şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar dağıtım töreni düzenlendi.
Konya Valiliği’nde gerçekleştirilen törene, Vali Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan ve şehit aileleri katıldı. Programın sonunda Vali Yakup Canbolat, şehit çocuklarına hediyelerini verdi. Vali Canbolat, organizasyonu düzenleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ve sponsor olan Türkiye Halk Bankası’na teşekkür ederek, bu tür organizasyonlarda toplumun her kesiminin hassas olması gerektiğini belirtti.



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