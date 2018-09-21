Konya'da silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir poşet içerisinde kurusıkıdan çevirme 10 tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, alınan kaçak silah satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gece saatlerinde Üzümlü-Üstünler Mahalleleri bölgesinde çalışma başlatırken, yol kenarında yaya olarak yürüyen şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Yol kenarındaki ormanlık alan içerisine yönelen kişiyi ağaçlık alanda da takip etmeyi sürdüren jandarma, kimlik kontrolü yaptıkları Ömer B.'nin elindeki poşeti inceledi. Poşet içerisinde 10 adet tabanca bulan jandarma, satışının yapılacağı düşünülen silahların kurusıkıdan çevirme silahlar olduğunu tespit etti. Şüpheli Ömer B. ile beraber yanındaki Mehmet K. ve A.K. de gözaltına alındı. Silahlara el koyan jandarma, şüphelileri 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk etti. Şüphelilerden Ömer B. ve Mehmet K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir cezaevine gönderilirken, A.K. ise mahkemece serbest bırakıldı.