Konya’da silahlı, bıçaklı kavga: 2’si ağır 6 yaralı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Nasreddin Mahallesi Doğancı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan bir simitçi fırınına gelen grubun içerisinden Muammer B. (29) aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerin üzerine tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu fırına komşu olan esnaf Ergün K. (34) yaralandı. Olayın ardından saldırıya uğrayan grubun da Seyran Mahallesi’ndeki bir ekmek fırınına gitmesi üzerine tekrar kavga çıktı. Çıkan kavgada da Mehmet S. (44), Murat S. (22), Muammer B. (29), Mevlüt B. (45) ve O.B. (18) bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan silahla vurulan Muammer B. ile bıçaklanan Mehmet S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.