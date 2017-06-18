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18 Haziran 2017 22:00

Konya’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Konya’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

18 Haziran 2017 22:00


Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Perşembe Pazarı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla peş peşe pazarın bulunduğu yere kadar gelen iki grup araçlarından indikten sonra iddiaya göre bir iş yeri meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Birbirlerini tanıyan şahısların tartışması bir anda büyüyünce taraflar birbirlerine silah çekti. Silahların ateşlenmesi sonucu Ali Sönmez, olay yerinde hayatını kaybetti, her iki taraftan da 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olaydan sonra araçlarıyla kaçan bazı yaraların kendi çabalarıyla hastaneye gittikleri bazıların da polisler tarafından yakalandıktan sonra hastaneye götürüldükleri öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen bir şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Elleri kelepçelenen şüpheli şahıs, polis aracına götürüldüğü sırada yoldan geçen bir otomobili tekmeledi. Polislere zor anlar yaşatan şüpheli şahıs, polis aracına bindirildikten sonra olay yerinden götürüldü. Kavgada yaralanan 4 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Sönmez’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelerek cenaze bakmak isteyen ölen şahsın arkadaşları polisler tarafından uzaklaştırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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