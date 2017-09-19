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19 Eylül 2017 13:22

Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

19 Eylül 2017 13:22


Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde ilçenin 10 kilometre dışında bulunan gazinolar bölgesindeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih Erdemir ve Vehbi Yamaner, silahla vurularak öldürüldü. Aynı kavgada yaralanan Osman Y. ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından iş yerinde bulunan çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı. Cinayete karışan şüphelilerin gözaltındaki kişiler arasında olup olmadığı ve gözaltı sayısı konusunda polisten herhangi bir açıklama yapılmadı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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