Konya'da sınır değerler altındaki yakıtlara izin verilmeyecek

Şehrin hava kalitesini artırmak amacıyla yoğun bir çalışma sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Temiz Hava Eylem Planı çerçevesinde Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Bilindiği gibi özellikle kış döneminde evsel ısınma nedeniyle atmosfere atılan emisyon miktarında ciddi bir artış görülmektedir. Şehrimizin 2017 yılında aldığı rüzgâr hızı ortalama 3,73 m/sn.dir. Bu hız kış aylarında (Ekim - Mart) ise 3,28 m/sn. seviyesindedir. Rüzgâr hızı oldukça düşük bir seviyede olan şehrimizin hâkim rüzgâr yönü ve yapılaşması göz önünde bulundurulduğunda dış ortama verilen her bir emisyon kaynağı ile mücadele kaçınılmazdır. 2013-2019 yıllarını kapsayan Konya Temiz Hava Eylem Planı çerçevesinde bu güne kadar devam eden çalışmalara ödün verilmeden devam edilecektir. İlimiz Mahalli Çevre Kurulu kararlarında kabul edilen sınır değerleri sağlamayan yakıtların şehir merkezine girişine ve yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Sınır değerlerin altında olan tüm yakıtların fazladan hava kirliliğine sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Bu konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı özel olarak Yakıt Denetim Ekipleri oluşturmuştur. Oluşturulan bu ekiplere, Mahalli Çevre Kurulu kararı gereği İl Emniyet Müdürlüğü 24 saat süre ile kesintisiz olarak Polis desteği sağlayacaktır. İlçe Belediyelerinden zabıta desteği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden teknik destek, Defterdarlık'tan (Alo 189 Maliye) personel desteği alınmıştır. Güvenlik birimlerince gece gündüz yol kontrolleri yapılacak ve alınan kararlar titizlikle uygulanacaktır. Özellikle İlimizin hava kalitesini koruma adına gelecek ihbarlar mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın konu hakkında duyarlı olmaları, tespit edilen olumsuzlukları Konya Büyükşehir Belediyesi Açık Kapı'ya (ALO 153) bildirmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”