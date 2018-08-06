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06 Ağustos 2018 14:48

Konya’da sokak hayvanları için “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” kampanyası

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini iyiden iyiye gösterdiği şu günlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması amacıyla “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” kampanyası yürütüyor.

Konya’da sokak hayvanları için “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” kampanyası

06 Ağustos 2018 14:48


Türkiye’nin en güzel hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezlerinden birini hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaz aylarında aç ve susuz kalmaması için bilinçlendirme çalışması yürütüyor. “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” başlığıyla şehir genelinde yürütülen çalışmaların amacı yaz sıcaklarına karşı korumasız kalan sokak hayvanların aç ve susuz kalmamasını sağlamak. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir kap yemek ve suyun sıcak yaz günlerinde hayat kurtardığını belirterek, tüm vatandaşların sokak hayvanlarının da can taşıdığı düşünülerek sokak hayvanlarına su ve yemek temininde hassasiyet göstermelerini istedi. Başkan Altay, “Bu sıcak yaz günlerinde sahipsiz hayvanlar, beslenme ihtiyacını karşılamada çaresiz kalabiliyor. Bunun için de sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yaparak ‘Bir Kap Yemek Bir Kap Su’ kampanyasına başladık. Çok güzel destek ve geri dönüşler alıyoruz. Konyalı hemşehrilerimizden ricamız, sokak hayvanlarının da can taşıdığını akıldan çıkarmadan dışarıya bir kap yemek veya bir kap su koyarak hayvanlara sahip çıkmaları böylece de kampanyamıza destek vermeleridir” diye konuştu.


250 adet beslenme odağı 500 adet de sulama istasyonu kuruldu


Başkan Uğur İbrahim Altay, kampanya kapsamında ilçe belediyeleri ile birlikte oluşturdukları 250 adet beslenme odağına periyodik olarak yemleme ve su temini çalışmaları yaptıklarını belirterek, ayrıca yeşil alanlarda 500 adet de sulama istasyonları kurulduğunu da sözlerine ekledi.




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