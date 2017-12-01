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01 Aralık 2017 17:04

Konya’da sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

Konya’da sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Konya’da sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

01 Aralık 2017 17:04


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Karatay ve Kulu ilçelerinde terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan 6 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda terör örgütünün kırsal alanda faaliyet gösteren görüntüleri paylaşarak devlet büyüklerine hakaret eden T.D. (33), H.F. (37), F.Ö. (58), A.A. (38), F.S. (37) ve H.Y.(58) gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlar, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Tamamı erkek olan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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