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Konya'da tabancayla vurulmuş 2 erkek cesedi bulundu

Konya’nın Karapınar ilçesinde çiftlik sahibi ve Afganistan uyruklu işçisi tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çiftlik sahibi ve Afganistan uyruklu işçisi tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.


Ola, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide bir kişinin cesedinin olduğu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz yatan kişinin başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmanın ardından öldürülen kişinin Necip Sayan'a ait olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan aramada polis ekipleri, Necip Sayan'ın cesedinin yakınlarındaki tarlada da başından vurulmuş bir erkek cesedi daha bulundu. Öldürülen Necip Sayan'ın çiftlik sahibi olduğu öldürülen diğer kişinin ise ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu işçisi olduğu öğrenildi. Polisin ve savcının yaptığı incelemelerin ardından her iki ceset, otopsi yapılmak üzere yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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