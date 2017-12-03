Konya’da talasemi hastaları Dünya Engelliler Günü’nde bir araya geldi

Programda talasemi hastalarına seslenen Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Dolu, 3 gün önce 19 yaşında vefat eden talasemi hastası Fevzi Aydın’ın ailesine başsağlığı dileyerek, “Engelliler bireylerin en büyük sorunlarından birinin toplumsal ayrımcılık olduğu herkes tarafından binmektedir. Engelliler arasında yapılan ayrımcılık ise sadece Konya’da görülen bir engel durumudur. Öyle ki ülkemizin çeşitli illerinde engelli sorunlarının dile getirilmesi için davet edilen derneğimiz maalesef Konya’mız da gerekli ilgiyi görmemektedir” dedi. Ayrıca Mevlana Talasemi Derneğinin kuruluşunun 6. yılı olduğunu belirten Mustafa Dolu, “Derneğimiz ilgili kurumlara sunduğu 4 proje ile yine sizlere hizmet etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Talasemi Dayanışma Derneği Başkanı Duru Malyalı, Talasemi Federasyonu Başkanı Burhan Kerimoğlu, Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç ve Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca’nın Dünya Engelliler Günü ile ilgili iyi dilek ve temennilerini belirten konuşmalarından sonra Mevlana Talasemi Derneği Başkanı Mustafa Dolu katılımcılara teşekkür belgesi ve programın düzenlenmesinde destek verenlere plaket verdi.