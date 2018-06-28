Konya’da Tarla Günü etkinliği

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yüksek verimli ve kaliteli yeni buğday, arpa, yulaf ve trikale çeşitleri, tohum üretiminde kullanılan ıslah materyali ve ülke için önemli gen kaynakları olan yerel buğdayları Tarla Günü ile tohumculuk sektörü ve tarım paydaşlarına tanıtıldı. Almanya, İspanya, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Afganistan ve İran’dan da katılımcıların olduğu Tarla Günü etkinlikleri Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırma arazilerinde düzenlendi.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, yeni tescil edilen her buğdayın eskiye göre kalite ve veriminde üstün olduğunu belirterek, "Şimdi tabi ıslah önemli bir süreç. Uzun zaman alıyor, 12 13 yıl sürüyor bir buğdayın ıslahı. Dolayısıyla bunun bağımsız tohumluk tescil ve sertifikasyon merkezi bu buğdayları tescil ediyor. Yani bu şu demek, her yeni tescil edilen buğdayı eskiye göre bir üstünlüğü var demektir. Bizim burada iddiamız, idealimiz çiftçimizin daha yüksek verim alması, daha kaliteli buğday yetiştirmesi. Bugün de burada tanıtıma konu olan çeşitlerimizi yulafta, trikalede, arpada, ekmeklik buğdayda, makarnalık buğdayda tanıtımlarımızı yaptık. Bunlardan hangisi olursa, yani yenilerden hangisini çiftçimiz tercih ederse etsin, zaten eskisine kıyasla daha yüksek kalite ve verim elde edecektir. Dolayısıyla türkoz mesela, makarnalık buğday dedik. Piyasada zaten kuruda makarnalık buğday eskilerden olanlar var. Onların yerini ikame edeceğiz inşallah, oraları kaplayacak. Çiftçimize yüksek kalite ve verimi sağlayacak. Taner ekmeklik buğdayımız, kırmızı başaklı, kırmızı taneli, son derece yüksek kaliteli. Yani alveograf enerji değerleri çiftçilerimiz bunları bilir, yani un kalitesi, özü derler, özü yüksek olsun. Çok özü yüksek buğdaylardan bir tanesidir taner. Diğeri de şehzade zaten isimleri de güzel inşallah sonuçları da güzel. Biz biliyoruz, çiftçilerimizde öğrenecekler yakın zamanda. Zaten taner ve şehzade diye pazarlarda da arayacaklar" şeklinde konuştu.

Tarla Günü kapsamında 1987 yılında başlanan ıslah çalışmaları ile bugüne kadar geliştirilen yüksek verimli ve kaliteli buğday, arpa, yulaf ve tritikale çeşitlerinden, üretimde bulunan 21 çeşit ile 12 aday çeşidin tanıtımı yapıldı. Bu çeşitler arasında ekmeklik, makarnalık ve bisküvilik yapımına uygun yüksek kalitede ve verimli buğday çeşitleri olduğu gibi yem ihtiyacına yönelik yüksek verimli arpa, yulaf ve tritikale çeşitleri gibi tohumculuk sektörünün ve tarım paydaşlarının ilgisini çekecek çeşitler de yer aldı. Tarla Günü’nde ayrıca sektörü yakından ilgilendiren yeni çeşitler hakkında da bilgiler verildi. Ülkedeki tohumculuk firmalarının bu çeşitleri beğenmesi halinde enstitü tarafından sahip olduğu çeşitlerin üretim ve kullanım haklarının yasalar çerçevesinde özel sektöre de verilebileceği kaydedildi.