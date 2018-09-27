Konya'da tekvando ümit ve yıldızlar milli takım seçmeleri başladı

Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belli olacağı seçme müsabakaları Konya'da başladı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda tekvando heyecanı yaşanıyor. Kasım ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası ve Aralık ayında İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belli olacağı seçme müsabakaları Konya'da başladı. Seçmelerin ilk 2 gününde Kasım ayında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenecek Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlenecek. Bu seçmeye erkeklerde 6 sıklet için 105, bayanlarda 7 sıklet için 72 olmak üzere 177 sporcu katılıyor. Seçmelerin son iki gününde ise, Aralık ayında İspanya'nın Marine D'or kentinde düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular tespit edilecek. Bu seçmede ise erkeklerde 6 sıklet için 73, bayanlarda ise 7 sıklette 89 sporcu olmak üzere 162 sporcu mücadele edecek.

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, yapılan seçme müsabakalarıyla en iyi milli takım kadrolarını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, Konya'da önemli bir seçme müsabakasının heyecanını yaşıyoruz. Yılın son Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz. Hedefimiz her sıklette en güçlü sporcularımızla şampiyonalara katılmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Konya'da çok güzel bir tesiste müsabakalarımızı gerçekleştiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.