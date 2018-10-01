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Konya'da toplu ulaşımda e-Dolum dönemi

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlendirmelerinde kullandığı elkartlara şehir genelindeki yaygın bayi ve gişelerin yanında internet üzerinden de dolum yapmaya başladı.


Konya Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım ücretlendirmelerinde kullanılan elkartlara artık internet üzerinden de dolum yapılmaya başlandı. Konya genelinde 382 gişe ve bayi ile yaygın bir elkart dolum ağına sahip olan Konya Büyükşehir Belediyesi, bunlara ilave olarak Konyalıların gişe ve bayilerden dolum yaptıramadığı zamanlarda sıkıntı yaşamaması için internet üzerinden dolum hizmetini başlattı. Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS) internet sayfası olan atus.konya.bel.tr ya da www.konya.bel.tr adresindeki elkart bölümünden T.C. Kimlik Numarası veya kart numarası ile sisteme girilerek kredi kartı ile dolum yapılabiliyor.



Kredi kartı ile nasıl dolum yapılır?


Elkart dolumu yapmak isteyenler banka kartını kullanarak http://atus.konya.bel.tr‘den e-dolum işlemi yapıyor. e-Dolum yapılacak kartın kişiselleştirilmiş (fotoğraflı, bir T.C. kimlik numarasına kayıtlı) elkart olması ya da kart numarasının bilinmesi gerekiyor. Dolum yapılan kartın aktif hale gelmesi için kullanılacak toplu ulaşım aracında ya da turnikelerde bulunan kart okuyucu cihaz (validatör) üzerindeki yeşil butona basarak cihaz yükleme moduna geçince kartı okutmak yeterli oluyor. Detaylı bilgiye atus.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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