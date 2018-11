Konya'da, Torku Doğrudan Döner'in ilk restoranı açıldı.

Mevlana Caddesi Hükümet Meydanı yakınında Torku Doğrudan Döner Restoran'ın açılışına Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Torku çalışanları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. İlk olarak Karaman'da hizmete giren ve büyük beğeni kazanan Torku Doğrudan Döner'in başta büyük şehirler olmak üzere yaygınlaştırılması amaçlanırken, Konya'da Zafer Meydanı ve İş Merkezleri bölgesinde de iki restoran daha açılacağı bildirildi. Torku Doğrudan Döner'in restoranlarından iki tanesi de Ankara'da hizmete girecek.

Panagro Et ve Et Ürünleri Tesislerinde tamamı veteriner kontrolünden geçirilen etlerden gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan, doğallık, kalite, lezzet ile hijyen standartlarından taviz verilmeden sarılan Torku Döner, Konya Şeker'in açtığı döner restoranlarıyla üreticiden tüketiciye aracısız ve kalitesine göre en uygun fiyatla ulaşacak. Torku Doğrudan Döner'in içerisinde bulunan malzemeler kendine özgü soslarla hazırlanıyor ve iki gün marine edilerek bekletildikten sonra et döner olarak tüketicilerin damak zevkine uygun bir şekilde servis ediliyor. Hizmet sloganını, “Lezzeti Zirvede, Kalitesi ve Doğallığı Garantide” olarak belirleyen Torku Doğrudan Döner'in, içerisindeki kuzu eti de dönerin lezzetine lezzet katıyor. Torku Doğrudan Döner'in tüketicilere verilmeden önce gurmelere tattırılarak lezzet testinden geçen ve ülkemizin önemli yemek ustaları ve tadımcılarının önerileri de dikkate alınarak hazırlanan Torku Döner, fiyat ve kalite performansı açısından tüketici memnuniyetini sağlamayı hedefliyor.

Konsept olarak tasarlanan ve iç tasarımı ile yemek sunumu bütün şubelerinde aynı standartlarda olacak Torku Doğrudan Döner Restoranları ise tüketiciye nezih, ferah ve pırıl pırıl bir ortamda açık mutfak özelliğiyle hizmet verecek.