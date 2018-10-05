Konya'da trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Konya'da trafik ve asayiş ekipleri kaza oranını en aza düşürmek ve alkollü kişilerin araç kullanımını önlemek amacıyla her gece kent merkezinin farklı noktalarında uygulama yapıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki ana caddelerde ve karayollarında trafik kazalarına neden olan kural ihlallerini önlemek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında alkol uygulaması yapan trafik polisleri, yaklaşık 250 aracı durdurarak sürücülerin alkol denetimi ve evrak kontrollerini yaptı. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullanan 10 sürücüye 9 bin 526 lira, 50 sürücüye ise çeşitli maddelerden 22 bin 892 lira olmak üzere toplamda 32 bin 417 lira ceza uygulandı.