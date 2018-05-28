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28 Mayıs 2018 12:14

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

28 Mayıs 2018 12:14


Kaza, Akşehir Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Konya yönüne seyir halinde olan Birol Karaduman (40) idaresindeki 48 E 1743 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan Kezban Avcı (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Birol Karaduman yaralandı. Kazada yaralan Birol Karaduman ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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