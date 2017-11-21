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21 Kasım 2017 15:22

Konya’da trafik kazası: 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, aynı yöndeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya’da trafik kazası: 1 ölü

21 Kasım 2017 15:22


Kaza, ilçeye bağlı Seyran Mahallesi Isparta Caddesi 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. (41) idaresindeki 32 SK 111 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Recep Bayar (58) idaresindeki 07 CYS 01 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 CYS 01 plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücü Recep Bayar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan ve alkollü olduğu öğrenilen diğer sürücü Ramazan D. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı




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