İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İvriz istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan E.A. idaresindeki 01 FCE 20 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ersin A. ve araçta yolcu olarak araçta bulunan M.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.