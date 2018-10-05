Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İvriz istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan E.A. idaresindeki 01 FCE 20 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ersin A. ve araçta yolcu olarak araçta bulunan M.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.