Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin bölünmüş yolda devrilerek karşı şeritteki araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut İ. idaresindeki 42 DNS 65 plakalı otomobil, Beyşehir yönüne seyir halindeyken Yunuslar Mahallesi yakınlarında yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bölünmüş yolun karşı şeridine takla atarak geçen otomobil, karşı yönden gelen ve Konya istikametine seyir halinde olan Hacı Ali K. yönetimindeki 34 AFF 847 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.