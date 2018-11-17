Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli Adana Karayolu üzeri Bulgurluk Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Adana istikametine seyreden Vehbi K. idaresinde ki 42 EFB 51 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan ve kavşaktan dönmek isteyen Erdal I. yönetimindeki 42 YZ 758 plakalı traktörün römorkuna yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.