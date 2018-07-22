Konya’da trap ve tek kurşun atış yarışması

Müsabakalara yaklaşık 300 yarışmacı katıldı.

Merkez Meram ilçesi Bediroğlu Çeşmesi Piknik Alanındaki müsabakalar; trap, şişe, tek kurşun ve levha kategorisinde yapıldı. Türkiye genelinden katılımın olduğu yarışmada yaklaşık 300 yarışmacı hedeflere nişan aldı. Yarışmayla ilgili bilgi veren Çıraklar Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Selçuk Özdemir, bilinçli ve doğa dostu nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Özdemir, "Avcı bayramını düzenliyoruz burada. Bu bayramı geleneksel olarak düzenliyoruz. Dört kulvarda yarışlar yapıyoruz. Trap atışlarımız var, tek kurşun atışlarımız var ve şişe atışlarımız var. Bunun yanında yöremizin geleneksel atışlarından olan özellikle düğünlerde yapılan testi atışlarımız var. Bu atışlarda birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlarımıza tüfek hediye ediyoruz. Biz dernek olarak bilinçli, doğa dostu bir nesil yetiştirme peşindeyiz. Bu sebeple, her 3 ayda bir kurslar düzenleyerek avcılık sertifikasına katkıda bulunuyoruz" dedi.

Özdemir, dernek olarak gelecekle ilgili planları da olduğunu ifade ederek, "Kendimizi geliştirdikten sonra avcılığın ve atıcılığın sportif bir faaliyet olarak herkes tarafından tanınır hale gelmesini istiyoruz. Avcının doğa dostu olduğunu, aslında doğaya zarar veren insanlar olmadığını tüm ülkeye göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.