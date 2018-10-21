Konya'da trap ve tek kurşun yarışmaları

Konya'da avcılar düzenlenen trap ve tek kurşun yarışmalarında mücadele etti.

Konya'da Sille Avcılar ve Atıcılık Derneği tarafından Tatköy Mahallesinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen trap ve tek kurşun yarışmalarında onlarca avcı yağan yağmura aldırış etmeden kıyasıya yarıştı. Yarışma esnasında konuşan Sille Avcılar ve Atıcılık Derneği Başkanı Abdullah Azimli bu yarışmanın dernek kurulduğundan beri her sene düzenli olarak yapıldığını söyledi. Azimli, “Yarışmalar 1954 yılında derneğimiz kurulduğundan beri devamlı yapıldı. Bugün 64'üncüsü yapılıyor. 64 yıldır devam eden bir geleneğimiz var bizim. Geçmişte trap atışlarımız yoktu. Trap diye bir şey yoktu zaten. Sadece av etkinliğimiz vardı. Vurulan avlar gelirdi onları hediye veriyorduk. Şu anda trap ve kurşun yarışmasını ilave ettik. Bugün inşallah bol bol hediye vereceğiz. Kalabalık olur inşallah” dedi. Dereceye giren yarışmacıların çeşitli hediyeler kazanacağını belirten Azimli, “Şuan 100-150 civarı katılımcı var, daha dağda olanlar var onlar da gelecekler tabii. Trap atışlarında 6 kategori yapıyoruz. Birinciye kupa ve silah, ikinci ve üçüncüye kupa ondan sonra madalya gibi ödüllerimiz var. Kurşun atışlarımız devam ediyor. Onda da ödüller yine aynı şekilde. Av atışlarımızda kaç kişi gelirse hepsine hediyelerimiz hazır” diye konuştu.

“Avcı doğa dostudur”

Başkan Azimli kaçak avcıların önüne geçilmesi gerektiğini de vurguladı. Ruhsatsız bir şekilde avlanan kişilerin doğaya ve hayvanlara ciddi zararlar verdiğini kaydeden Azimli, “Avcı doğa dostudur. Şimdi gerçekten pulunu alan, ruhsatını alan, iznini alan avcı yılda en fazla 3 veya 5 tavşan vurur. Ama Orman Genel Müdürlüğü Milli Parklardan araştırırsak 300-400 tavşan vuran var. Sadece bir kişi ve bunların pulları falan hiçbir şeyi yok. Biz korumayı yaparsak, dağları korursak ikinci bir konu keklik mesela. Keklik çok azaldı. Bizim burada keklik vuran çok az insan var. Ama tarım arazisi bizim Konya'mız. İlaçlı buğdayları tarlaya atıyoruz. Keklik yiyor veya kuşlar yiyor genelde bundan ölüyor. Biz geçmişte çok bulduk tarlalarda keklikleri Tarım Müdürlüğüne götürdük incelettirdik hepsinin bu gübreden veya ilaçlı tohumlardan öldüğünü gördük. Tarım Müdürlüğünün bu işi düzeltmesi lazım Onları da davet ediyoruz buraya” ifadelerini kullandı.