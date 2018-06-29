Konya’da tüm çocuklar yüzme öğrenecek

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Konya’da Yüzmeyen Çocuk/Genç Kalmasın” projesi hayata geçiriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da “Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında yüzme havuzları oluşturmaya başladıklarını ifade ederek, il merkezinde 20 ve ilçelerde 25 olmak üzere toplam 45 portatif havuzun okul bahçelerine kurulmaya başladığını dile getirdi. Proje kapsamında 6-14 yaş arası 40 bin çocuğa yüzme öğretmek istediklerinin altını çizen Başkan Altay, “Seanslarımız haftada iki gün olmak üzere çocuklarımızın yaş gruplarına ve kızlar ve erkekler ayrı olmak üzere düzenlenecek. Ayrıca Konya merkezde beş ve ilçelerde de beş aquapark hayata geçirilecek. Böylelikle çocuklarımız hem yüzme öğrenirken hem de yaz aylarını eğlenceli şekilde geçirecek. Proje kapsamında toplam 40 bin çocuğumuza yüzme öğretmeyi planlıyoruz. Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın projemizin kayıtlarına başladık. Anne ve babaların çocuklarını bir an önce kaydettirmelerini bekliyoruz. Kayıtlardan sonra 2 ay süresince yüzme havuzlarımız açık kalacak. Böylece çocuklarımıza iki ay boyunca haftada iki gün olmak üzere yüzme eğitimi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kayıtlar internetten yapılıyor

Konya’da Yüzmeyen Çocuk/Genç Kalmasın projesinin kayıtları 6 Temmuz’a kadar www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden alınacak, yüzme eğitimleri 9 Temmuz’da başlayacak. İnternetten kayıt yaptıran kursiyerlerin, kayıt esnasında alacakları Veli İzin Dilekçe Formunu imzalayarak, yüzme kıyafetleri ile birlikte gidecekleri ilk seansta havuzdaki görevlilere teslim etmeleri gerekiyor.