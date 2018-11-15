Konya'da uluslararası sempozyum başladı

Konya'da, “Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası ve XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya Uluslararası Sempozyumu” başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, İslam, Tarih, Sanat, Kültür ve Araştırma Merkezi ile TRT Avaz'ın işbirliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, İsveç, Azerbaycan, Ürdün, Fas, Fransa, Makedonya ve Saraybosna'dan 81 bilim insanı katıldı.

“Dünya ariflerin anlayışı ile kurtulur”

Sempozyumun açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, son yıllarda İslam dünyasında acıların çok arttığını, medeniyetimizin geçmişteki Doğu Bloku'nun yerine konduğuna vurgu yaparak, “İslam'ın eski kandil şehirlerinin bugün ışık veremez ve dünyayı aydınlatamaz duruma geldiğini maalesef görüyoruz. Ben, dünyanın ariflerin anlayışıyla kurtulacağına inananlardanım. Ama önce İslam dünyası olarak evimizin içini düzenlememiz lazım, kardeş kavgalarını önlememiz lazım. Şehirler olarak baktığımızda Konya'nın dünyaya mesaj verebilecek kandil şehirlerden birisi olduğuna inanıyorum. Bu irfan mirasına sosyal-genetik yoluyla sahip olduğunu ve bu mirasın taşıyıcılarından biri olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

“Buhara'dan yetişen Alperenler Konya'da insanlığın aradığı mesajı vermişler”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Ata yurdumuz Buhara bir başkadır” diyerek, “Buhara'da zirve isimler, bizim medeniyetimizin besleyici alperenleri, öncü şahsiyetler orada bir hamur yoğurmuşlar ve orada yetiştirdikleri alperenleri Anadolu'ya yolcu etmişler. Her geçtikleri göç yolculuğunda geçtikleri yerlerden istifade ederek birikimlerini geliştirerek oralara da tebliğlerini ileterek sonunda Konya'ya kadar ulaşmışlar ve Anadolu'ya verdikleri mesaj aslında günümüz insanını aradığı mesaj” diye konuştu.

KTO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya'nın tarihteki önemine vurgu yaptığı konuşmasında üniversitenin eğitim sisteminden söz etti. Rektör Sade, “Konya'nın kadim başkent olma şuuruna sahip çıkan ve Karatay Medresesi'nin günümüzde hayat bulmuş hali olan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, medeniyetimize ait değerlerin yaşatılması noktasında geleceğimizin irfan nesillerinin yetiştirmesinde gelenekten geleceğe neslini yetiştirme gayretindedir” dedi.

“Tasavvuf milletimizin maneviyatının zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır”

Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilaver Gürer'in bilgilendirme yaptığı programda söz alan Buhara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Kadirov, “Büyük ecdadımızın sönmez ebedi mirası, insanlığın eğitim ve öğretiminde özel bir yere sahip olan tasavvuf, asırlar boyunca milletimizin maneviyat ve ahlakının gelişmesinde, zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır. İnsan ruhunun temizlenmesi, ilahi aşk ile yükselmesi, bu eğitimin esas gayesidir” ifadelerini kullandı.

Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi'nden Bahadır Hocayel ise, Türkiye ve Özbekistan halkları olarak uzun bir geçmişe sahip olduklarını altını çizdiği konuşmasında, “İki kardeş ülkenin ilişkileri çok eskilere dayanıyor. Bugünkü sempozyum da bunu çok iyi bir şeklide vurgulamaktadır” dedi.

Kazakistan Televizyonu Direktörü Bukabejan Kazabek, Kazakistan'daki manevi değişimin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Geçmişte Kazakistan'daki cami ve mescitlerin sayısı çok azdı. Şükürler olsun ki şimdi camilerin sayısı 3 bini geçti. Düzenlenen sempozyum için çok mutluyum” diye konuştu.

Sempozyum 3 gün sürecek

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun oturumlarına geçildi. “İslam'ın İrfan Boyutu ve Tasavvuf”, “Orta Asya ve Anadolu\'da Tasavvufi Düşünce”, “13. Yüzyıl Konya'sında Dini ve Sosyal Hayat” ve “ İmam Buhari Özelinde Hadis-Tasavvuf İlişkisi” ile daha birçok başlık ve konuda alanında uzman isimler, üç gün sürecek sempozyumda bilgi ve birikimlerini programa katılanlara aktaracaklar. Sempozyum programı kapsamında konuşmacılar, Konya'nın tarihi ve kültürel birçok yerini de görme imkanı bulacaklar.