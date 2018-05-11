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11 Mayıs 2018 16:18

Konya’da "Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi" sona erdi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda belediye başkanı, kurum ve kuruluş yöneticileri ile bilim insanın katıldığı “Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi“ sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Konya’da

11 Mayıs 2018 16:18


Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi” okunan sonuç bildirgesinin ardından tamamlandı. Dünyada geçmişte başkentlik yapmış veya halen başkentlik yapmakta olan yeşil şehirlerden çok sayıda belediye başkanı, kurum ve kuruluş yöneticileri ile bilim insanını bir araya getiren kongrenin sonuç bildirgesini Konya Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen okudu.


Kongreye katılan bilim insanlarıyla birlikte sonuç bildirgesini okuyan Ötegen, alınması gereken tedbirleri şu şekilde açıkladı: “Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları bulunmalıdır. İçme suyu kaynaklarımız oldukça etkin kullanılmalı, tarım arazileri imara açılarak kullanılmamalıdır. Yerel yönetimler bisiklet yollarını artırarak bisiklet kullanımını teşvik ederek toplu ulaşımla bütünleşmiş araçlar kullanılmalı, insanları yürümeye teşvik ederek şehir trafiği azaltılmalıdır. Şehrin oksijen ve huzur kaynağı olan, yeşil alanların kişi başına düşen miktarı artırılmalı ve mevcut yeşil doku korunmalıdır. Günümüzde şehirleşmenin artması ve binaların çoğalmasıyla insanların nefes alabilecekleri ortamları artırmak amacıyla yeşil çatılar ve dikey bahçeler düzenlenmelidir. Şehir içi tarım arazileri yeniden yorumlanarak bitkisel üretime kazandırılmalıdır. Yeraltı su kaynakları obruk oluşuma neden olmayacak şekilde kullanılmalıdır. Şehrin hava kalitesinin yükseltilmesi için biyoyakıt ve elektrikli araçların kullanımı artırılmalıdır. Şehrin gürültü ve kirliliğini önlemek için uygun bitkiler kullanılmalıdır. Kimyasal içerikli malzeme ve gübreleri toprağa karıştırılmayacak önlemler alınmalıdır. Hümikasit ve organik madde artırıcı yöntemlerle toprak ıslah edilmelidir. Şehre göçün engellenebilmesi için kırsal istihdam ve desteklemeler artırılmalı, ülkelerin gıda ihtiyaçları karşılanabilir düzeye getirilmelidir. Yenilenebilir, jeotermal, hidrolik kaynakları ile nükleer enerji verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Tarihi eserlere gereken önem verilmeli ve kültürel miras korunmalı; tarihi ve doğal güzellikle turizme kazandırılmalıdır. İnsan eğitimi ve çevreye olan saygı artırılmalıdır. Her konudaki israf önlenmeli ve yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz düsturuna riayet edilmelidir.”


Üç gün süren Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi’nde 48 ülkeden 588 katılımcı yer aldı.




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