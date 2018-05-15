Konya’da üniversiteli öğrenciler, dağda ’Akbaba Sofrası’ kurdu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı ve Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Hüyük’ün Tolca Muhtarlığının da destek verdiği proje kapsamında yakınlarda yuvaları tespit edilen ve ’Akbaba Sofrası’ adını koydukları doğal alana gelen öğrenciler, burada temin ettikleri balık artıklarıyla yemleme çalışması yürüttü.

Proje Danışmanı ve SÜ Ali Akkanat Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan, dağlarda yuvalarını takip ettikleri küçük akbabalara yem bırakmak için oluşturdukları ’Akbaba Sofrası’ adını verdikleri arazinin belli bölümlerinde faaliyet başlattıklarını söyledi. Bu çerçevede, milli parklar görevlileri nezaretinde geldikleri akbaba yuvasına, insanlardan uzak noktadaki alana zaman zaman gelerek buraya yiyecek bırakacaklarını söyledi.

Arslan, "Amacımız, daha önce çok yaygın olan ancak günümüzde azaldığına tanıklık ettiğimiz akbaba varlığını bölgemizde yeniden canlandırmak. Beyşehir, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüne sahip bir ilçe olduğu için, sulak bir alan olarak zengin bir bölge. Ve de su ürünlerinin işlendiği balık fabrikaları var. Biz de bu su ürünlerinin artıklarıyla bu akbabaları destekleme kararı aldık. Ayrıca, milli park sahasında ya da çevresinde profesyonel olarak bek ya da sürek avcılığı için gelen trofe avcısı yabancı ziyaretçilerimiz bulunuyor. İlgili makamlardan izinlerini alarak, bedelini yatırarak bu avlanmayı gerçekleştiren yabancı avcıların vurduğu yaban domuzlarıyla da yem olarak bu akbabalara zaman zaman ziyafet çekmeyi planlıyoruz. Bunun için de bölgemize avlanmaya gelenlerle ilgili olarak köy ve dış mahallelerimizi kapsayan geniş bir bilgi ağı kurduk. İlçemize bağlı mahallelerimizden gelen ihbarlarla telef olmuş hayvan leşlerine de ulaşmak suretiyle akbabalarımıza yem olarak kullanmayı planlıyoruz. İlk etapta bu yemleme işine balık artıklarıyla başlamak istedik. Bu çalışmanın sürdürülebilir olması için de gençlerimiz, milli parklar mühendisliği ekipleri ile birlikte bu faaliyeti yürütecekler” dedi.

"Eğer bölgeye akbabalar gelmiyorsa biz buranın çevre sağlığının, düzeninin bozulduğu anlamı çıkarabiliriz"

Arslan, akbabanın doğal çevre için önemine de dikkat çekerken, "Akbaba da bir kuş olduğunu göre, kuşların olduğu yerleri biz genelde sağlıklı çevreler, yani bozulmamış çevreler olarak tanımlıyoruz. Biz buradaki akbaba varlığını biliyoruz. Eğer bölgeye akbabalar gelmiyorsa biz buranın çevre sağlığının, düzeninin bozulduğu anlamı çıkarabiliriz. İşte biz burada akbabaları eski varlıklarına kavuşturalım istiyoruz. Bu dağları eski akbaba yuvalarıyla tekrar buluşturalım diye gayret gösteriyoruz. Tabii buraya getireceğimiz yiyecekler, yemler sadece akbabalara da yem olmayacak. Bu bölgede kuzgunlarımız var, leş kargalarımız, saksağanlarımız var, onlar da bunlardan doyacak. Belki tilki, kurt ve çakal gibi diğer türler de doyacaklar, sadece akbaba demek değil, biz akbabaları hedefleyerek aslında diğer yabani yaşamı da böylece destekleyelim istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ali Akkanat Turizm Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Samet Tekeli, Proje Danışmanı Mustafa Arslan’ın destek ve teşvikiyle bu projede yer aldıklarını belirterek, "Çok farklı bir projede yer aldık. Akbabaların nesli tükenmekteydi. Bölgemizi tekrar o eski günlerine kavuşturmak için yola çıktık. Bu konuda, Tolca Mahallemizde bulunan bir su ürünleri fabrikasını da ziyaret ettik. Projemizi anlattık, onlar da balık artıkları konusunda sağ olsunlar destek vereceklerini belirttiler" ifadelerini kullandı.

Aynı sınıfta öğrenim gören ve projede yer alan üniversite öğrencisi Fadime Emren de projenin kendileri için gurur verici olduğunu söyleyerek, "Sonuçta nesli tükenmekte olan bir kuş türümüz akbaba. Yeniden canlanması ve bölgemizde daha görünür bir hale gelmesini hepimiz çok istiyoruz. Bunun için buradayız” dedi.